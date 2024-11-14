Ezeli rakibe kaptırmayız

Galatasaray'ın ocak ayında bonservisini almak için planlar yaptığı Victor Osimhen'de Fenerbahçe'nin de zemin yoklaması sarı-kırmızılı yönetimi, hızlı davranmaya sevk etti.75 milyon Euro serbest kalma bedeli olan oyuncuyu devre arasında alması halinde mevcut anlaşmaya göre(9 milyon Euro Galatasaray'a indirim var) ödeyecek olan Aslan, hızlı davranarak Fenerbahçe'ye fırsat vermemeyi hedefliyor.Galatasaray 25 milyon Euro peşin ödeme yapıp kalan miktarı 3 yıla yaymak istiyor. Bu konuda sağlam adımlar atan Galatasaray, oyuncu ile prensipte anlaştı.Her fırsatta Galatasaray Kulübü'nü ve taraftarını çok sevdiğini söyleyen Nijeryalı golcünün kendilerini tercih edeceğini bilen Galatasaray yönetimi, bunu büyük bir artı olarak görüyor.İcardi'ye üzülen Galatasaray'da sakatlar kervanına İsmail Jakobs eklendi. Samsun maçında 45 dakika sahada kalabilen Senegalli oyuncudatespit edildi. Tecrübeli sol bek en az bir ay sahalardan uzak kalacak. Milli takım kadrosundan çıkartılan Jakobs'un tedavisine başlandı.Yerine ise sol beke üç aday var: Barış Alper Yılmaz, Berkan Kutlu ve Elias Jelert. Teknik direktör Okan Buruk, üçlü ve dörtlü dizilişlere göre bu isimleri savunmanın solunda deneyecek.