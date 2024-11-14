FENERBAHÇE HABERLERİ: Batshuayi, En Nesyri’yi solladı

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılıp Galatasaray'a imza atan Michy Batshuayi Süper Lig'e damgasını vurdu. Belçikalı golcü geçen sezon sarı-lacivertli takımda ikinci santrfor olmasına rağmen süre bazlı bakıldığında müthiş bir ortalama tutturdu. Sözleşmesi bitince Galatasaray'a transfer olan Bats, Icardi ile rekabete girmeyi beklerken, Osimhen transferiyle 3. santrfor konumuna geriledi.

Belçikalı yıldız buna rağmen şans verildiğinde görevini yapmaya devam etti. Bu sezon 4 ayrı kulvarda 17 resmi maça çıkan ve 441 dakika sahada kalan Batshuayi, 5 gol 2 asistlik performans sergiledi. 31 yaşındaki futbolcu böylece her 88 dakikada bir fileleri havalandırmış oldu. Belçikalı oyuncu ayrıca Icardi'nin sakatlanarak sezonu kapatmasıyla beraber tekrar ikinci santrfor konumuna yükseldi. Batshuayi'nin bu kez forma rekabetine gireceği oyuncu ise ünlü yıldız Victor Osimhen olacak.

ARADA BÜYÜK FARK VAR

Fenerbahçe de Batshuayi sonrası 20 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer rekoru kırarak Youssef En-Nesyri'yi renklerine bağladı. Beşiktaş'la yollarını ayıran Cenk Tosun'u da kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Nesyri'den henüz beklediği verimi alamadı. 3 kulvarda 17 resmi maça çıkan ve 793 dakika sahada kalan Faslı yıldız, 4 gol 2 asistlik performans sergiledi. 27 yaşındaki santrfor böylece her 198 dakikada 1 kez ağları sarsmış oldu ve ortaya koyduğu grafikle Batshuayi'nin de gerisinde kaldı. (Fanatik)

