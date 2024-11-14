FENERBAHÇE HABERLERİ: Oğuz Aydın, Zenit maçında 11’de

Fenerbahçe'nin sezon başında Alanyaspor'dan 6 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Oğuz Aydın'ın 4 maçta 43 dakika forma şansı bulması gündem oldu. Mourinho'nun milli arada cuma günü Zenit ile oynanacak maçta 23 yaşındaki kanat oyuncusuna ilk 11'de şans vereceği öğrenildi.

Yıldız futbolcunun iyi bir performans gösterip forma rekabetine girmek isteği de gelen haberler arasında... Ligde forma şansı bulamadığı için morali bozulan Oğuz, Zenit maçında kendisini göstererek Mourinho'nun gözüne girmeyi hedefliyor. (Fotomaç)