Galatasaray bir dünya markası

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kasım ayı olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Kulübün devam eden projeleriyle ilgili bilgi veren Başkan şunları söyledi:Florya projesiyle ilgili ihale komisyonumuzun çalışmaları bitti. İhaleye çok kısa sürede çıkmayı planlıyoruz.Kemerburgaz'da da son rötuşlar yapılıyor. Yakında Florya'ya veda edip, Kemerburgaz'a geçeceğiz.Galatasaray, olimpik sporlarda öncüyse ve sporları Türkiye'ye getiren kulüp olarak anılıyorsa tesislerinin de ona göre olması lazım. Tartıya çıktığımız zaman dünya devleriyle boy ölçüşen bir kulübüz.Futbol takımımız ligde 5 puan farkla lider. UEFA Avrupa Ligi'nde de 36 takım arasında üçüncü sırada bulunuyoruz.Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın, Galatasaray Kulübü için yasadışı bahis sitesine ait bir reklamla sahaya çıkmasıyla ilgili suç duyurusu karara bağlandı. Buna göre sarı-kırmızılılar, savcılığa yaptığı açıklamada sponsorluk anlaşmasının TFF'den görüş alınarak gerçekleştiğini, çekilen ihtarlardan sonra 30.09.2024 tarihinde sözleşmenin feshedildiğini bildirdi. Savcılık, soruşturmayı KYOK (Kovuşturmaya Yer Yok kararı) ile sonlandırdı.Geçen sezon mutlu sona ulaşan Galatasaray'da teknik heyet ve oyunculara 5 milyon Euro'ya yakın şampiyonluk primi sözü verilmişti. Bu sezon maaşları düzenli ödemeye özen gösteren yönetim, şampiyonluk primlerini taksitlere yaydı ve ilk ödemeyi geçen cuma günü gerçekleştirdi.