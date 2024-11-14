GALATASARAY HABERLERİ: Osimhen sezon sonuna kadar Aslan

Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, ocak ayı transfer döneminde hiçbir kulüple görüşmek istemiyor. Sezon sonuna kadar kesin olarak Galatasaray'da kalmak isteyen Osimhen, Süper Lig şampiyonluğunu hedefliyor.

Sarı-Kırmızılı ekibin üst üste 3. lig zaferini elde edip 5. yıldızı takmak istediğini iyi bilen 25 yaşındaki forvet, sadece bu konuya odaklanmak istiyor. Osimhen'i bonservisiyle kadrosuna katmak isteyen Galatasaray da bu konuda çalışmalarına devam ediyor. Galatasaray'da 9 maçta süre bulan Nijeryalı yıldız, 8 gol attı ve 4 asist yaptı. (Fotomaç)