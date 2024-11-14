Gio ile devam edeceğiz

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Riva'da bir görüşme gerçekleştirdi. Zirvenin ardından açıklamalarda bulunan Arat, "Derbide yaşanan travmalar psikolojik sıkıntıya neden oldu. Bu sıkıntılı dönemin geçeceğine inanıyorum. Kimse değişiklik falan beklemesin. Takıma ve hocaya inanıyorum. Öyle günlük kararlar alacak bir yönetim değiliz.Önümüzde uzun bir maraton var. Hep birlikte, bütünleşmiş bir şekilde yolumuza devam edelim" dedi.Hasan Arat, "Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadro olarak gerisinde misiniz?" sorusuna, "Başka takımlar hakkında konuşmam doğru olmaz. Kadromuzdaki yabancı oyuncuları elimizden çıkarmak çok zor oldu. Devre arasında iki futbolcu gönderip, iki tane alma planımız var. Biz takımımıza güveniyoruz ama eksiklerimizi de biliyoruz.Dışarıdan kimsecevabını verdi.Hakem konusuna da değinen Arat, şöyle devam etti: "VAR'da yabancı hakem konusunda ısrarımız devam ediyor.Vatandaş bu konuda sıkıntılı. Toplum Avrupa'daki maçları seyrediyor. Orada böyle şeyler oluyor mu? Bizim Avrupa'daki maçlarımızda sorun yaşanıyor mu? Yaşanmıyor. Burada bir sorun var, buraya bir daha yönetici bulamazsınız. Sosyolojik kaosa gider iş. Beşiktaş çıkar iyiyse kazanır, kötüyse kaybeder. Bizim için bir şey bitmiş değil. Beşiktaş yoluna devam edecektir. Kimse bizden ortalığa çıkıp bağırmamızı beklemesin.""Adil bir yönetim olsa puan durumu nasıl olurdu?" sorusu üzerine ise Hasan Arat, şunları söyledi: "Ben içeride başka, dışarıda başka konuşmam. Derbide bir kırılma oldu.İzlanda maçlarındaki VAR kararları 1-2 dakika sürüyor, burada niye böyle? Derbi bir kırılma maçıdır. Kasımpaşa maçında Rafa'ya yapılan müdahale kırılmadır.Kötü oynadığımızda mazeret üretmeyiz. Ancak hakkı yeniyorsa Beşiktaş çıkar hakkını arar. Biz bugün o noktadayız."