Icardi’den Wanda Nara’ya: Çocuk beklediğini biliyorum

Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, ayrıldığı partneri Wanda Nara ile Arjantin'de bir araya geldi. Arjantin'den LAM'da yer alan habere göre, Mauro Icardi, Wanda Nara'nın birlikte olduğu şarkıcı L-Gante'den çocuk beklediğine inanıyor.

İkilinin geçtiğimiz günlerde bir araya geldiğini kaydeden gazeteci Pepe Ochoa, görüşmenin detaylarını canlı yayında açıkladı. Icardi'nin Wanda Nara ile buluştuğu binaya L-Gante'nin girmesini yasakladığını söyleyen Ochoa, "Bir apartman dairesinde buluştular, bağırdıklarını doğrulattım. Icardi, Arjantin'de çünkü tek amacı kızlarını ülke dışına çıkarmak ve İstanbul'da kendisiyle yaşamalarını sağlamak." ifadelerini kullandı.

"DOĞUM UZMANIYLA GÖRÜŞTÜ"

Wanda Nara ve Mauro Icardi'nin kızların velayeti konusunda anlaşmazlık yaşayabileceğini söyleyen Pepe Ochoa, "Bundan sonra sonsuz bir savaş başlayacak çünkü Mauro, Wanda'nın yayınladığı mesajın ardından onunla olan tüm ilişkisini sonsuza kadar bitirdi" açıklamasında bulundu. Icardi'nin, Wanda Nara'nın L-Gante'ten çocuk beklediğine inandığını ve golcü futbolcunun bu yüzden Arjantin'e geri döndüğünü söyleyen Ochoa, "Bu bana ulaşan ve kontrol ettiğimiz bir bilgi, bunu teyit ettim. Mauro gerçekten inandığı bir şey için ülkeye geldi. Bir hafta önce bir kadın doğum uzmanını iki kez aradı" dedi.

"İLK UÇAKLA ARJANTİN'E DÖNDÜ"

Açıklamalarına devam eden Pepe Ochoa, "Mauro, Wanda'nın L-Gante'den çocuk beklediğine ikna olmuş durumda. Mauro'ya ulaşan bilgiler çok somut. Icardi, Roma'ya gidecek ve bir süre kaldıktan sonra geri dönecekti ama bu bilgiler nedeniyle ilk uçağa bindi ve Arjantin'e geldi. Doğru mu, yanlış mı olduğuna dair şüpheleri vardı ve bunu gidermek istiyor" diye konuştu. Pepe Ochoa, son olarak, "Mauro Icardi'nin kadın doğum uzmanıyla yaptığı görüşmeyle ilgili bana söylenen bilgi, arayanın Mauro olduğuna inanmadıkları ve görüntülü arama yapmak istedikleri. Bu bilgiyi Mauro'ya veren kişi Wanda ile ortak tanıdıkları biri" sözlerini sarf etti.

"SES KAYDI GÖNDERDİ"

Wanda Nara ve L-Gante ile iletişimde olan Yanina Latorre, söz konusu haberleri Wanda Nara'ya sorduğunu belirterek, "Bu bilgiyi cumartesi gecesi ona sordum ve cevap vermedi. Daha sonra ısrar ettim ve "Wanda'ya evet ya da hayır deyin" dedim. Sonra L-Gante bana üç ayın geçmesini beklediklerini söyleyen bir ses kaydı gönderdi" diye konuştu.