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Giriş Tarihi: 14.11.2024 14:02

Kayserispor teknik direktörü Sinan Kaloğlu'na eşinden suçlama: Tüm spor camiası senin kim olduğunu bilecek

Kayserispor teknik direktörü Sinan Kaloğlu'nun eşi Gardenya Menekşe Kaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Benim başıma gelebilecek her şeyin tek sorumlusu Sinan Kaloğlu’dur' ifadelerini kullandı.

Kayserispor teknik direktörü Sinan Kaloğlu’na eşinden suçlama: Tüm spor camiası senin kim olduğunu bilecek

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor teknik direktörü Sinan Kaloğlu'nun eşi Gardenya Menekşe Kaloğlu, sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.

İşte Gardenya Menekşe Kaloğlu'nun paylaşımları:

"Şu andan itibaren oğlum Munzur Sinan Kaloğlu ve benim başıma gelebilecek her şeyin tek sorumlusu Sinan Kaloğlu'dur. Bu bir suç duyurusudur. Sadece karmasını Icardi mi yaşıyor sanıyorsunuz. Kim ki dengesini koruyamıyorsa bir şekilde bedelini ödetiyor evren, evrenin hafızasını güveniyorum. Ben unutsam da o hiç unutmadı. Bütün derdin bu eli bırakmam mı? Artık yalanlarını dinlememem mi? Hangi akla hizmet Belkıs denilen kişiyi gözdağı verir gibi karşıma çıkartıyorsun. Tüm spor camiası senin kim olduğunu bilecek. İşlenen hiçbir suç cezasız kalmaz! O bedeli ilahi adalette ödetir yargı adaleti de zaman der susarım öncekiler gibi. He bir de kendi cezasını yaşarken bulursun tıpkı şimdi ki gibi... Bu daha iyi günlerin"

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Kayserispor teknik direktörü Sinan Kaloğlu'na eşinden suçlama: Tüm spor camiası senin kim olduğunu bilecek
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