Materazzi: Mourinho’ya kalması için yalvardım

Inter ve İtalya Milli Takımı'nın eski stoperi Marco Materazzi, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili yıllar sonra itirafta bulundu. Materazzi, Inter'de 3 kupa birden kazandığı 2010 yılı sonrası takımda kalması için Portekizli teknik adama yalvardığını söyledi.

İtalyanların eski savunmacısı, "2010 yılında Madrid'de kazandığımız Şampiyonlar Ligi kupasından sonra Mourinho'ya sarıldım. Çünkü Inter'den ayrılma kararı almıştı. Kalsaydı 2011'de onunla daha birçok şampiyonluk kazanabilirdik. Bayern Münih'le oynayacağımız finalden iki hafta önce, takımda kalması için yalvarmak üzere ofisine gittim. Ama gözlerimin içine hiç bakmayınca her şeyi anladım" dedi.

