Montella’ya resmi teklif yok

Roma iddiaları sonrası TFF'den Montella için resmi açıklama geldi. Başkanvekili Ceyhun Kazancı, İtalyan kulübünden kendilerine herhangi bir teklifin gelmediğini söyledi. Kazancı, "Böyle bir kulübün kendi efsanesine teklif yapması doğaldır ancak bize gelen bir şey yok. Resmi bir durum olursa değerlendirilebilir ama biz hocamızdan, hocamız da bizden memnun.
Kendisinin o tarafa bir eğilimi olacağını sanmıyorum. Kesinlikle öyle bir durum söz konusu değil. Tek hedefimiz 2026 Dünya Kupası. Böyle konularda kontrattan ziyade Montella'nın niyetine odaklanalım. Dün (Önceki gün) birlikte yemek yedik. Gayet de keyifliydi. Tek konuştuğumuz konu 2026.
Dolayısıyla Roma bizim sohbetlerimizin bir konusu değil" ifadelerini kullandı.