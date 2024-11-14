Orkun Kökçü’den dikkat çeken Beşiktaş itirafı!

"PERFORMANSIMI ARTIRABİLECEĞİMİ DÜŞÜNEREK BENFICA'YA GELDİM"

"Sezon sonunda şampiyon olduk ve Hollanda'da "Yılın Oyuncusu" seçildim. Sezonun ortalarında İngiltere Premier Lig, Serie A, Bundesliga ve Benfica dahil olmak üzere çeşitli kulüplerle transfer görüşmeleri yapmaya başladık. Benfica'nın benimle ciddi şekilde ilgilendiğini anladığımda ailemle bu konuda bir değerlendirme yaptık. İngiltere'de yedek kulübesinde kalmak yerine, Benfica'da düzenli forma giyip performansımı daha da artırabileceğimi düşünerek Benfica'ya gitme kararı aldım."

"VAN PERSIE BANA DİKİNE OYNAMAM GEREKTİĞİNİ ÖĞRETTİ"

"Robin van Persie ile 1 sezon beraber oynadık. Onu Arsenal, Manchester United ve Fenerbahçe'den tanıyordum. Genç oyunculara rehberlik etmeyi severdi. Bana dikine oynamam gerektiğini öğretti."

"HOLLANDA'YI ÇOK HAFİFE ALIYORLAR"

"Genç yaşta birçok başarılar elde ettim ama Hollanda'yı bayağı hafife alıyorlar. Beşiktaş-Ajax maçı olsun, Fenerbahçe-AZ Alkmaar olsun... Hollanda güçlü bir lig ama Türkiye bunu unutuyor. Genç yaşta ülkemi en iyi temsil etmeme çalışmama rağmen hiç konuşulmadım. Bu bende biraz kırgınlık oluşturdu. Ben kimseye ihtiyaç duymadan en iyi yerlere gelmek istiyorum. Hollanda'da daha çok değer verildiğini düşünüyordum."