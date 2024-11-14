Sakat ama Avrupa’nın gözdesi

Samsunspor maçında sakatlanarak sezonu kapatan ve geçen hafta ön çapraz bağ operasyonu geçiren Jayden Oosterwolde, hâlâ transferin gözde isimlerinden...Sezon başında gelen teklifleri sarı-lacivertliler, "Hem Ferdi hem Oosterwolde'yi satamayız" diyerek reddetmişti. Ancak ilgilerini kaybetmeyenoyuncunun sakatlanmasına rağmen ocak ayında transferi için harekete geçmeyi planladıkları kaydedildi. Sol bekin yanı sıra stoperde de oynayabilen genç futbolcu için nabız yoklaması yapıldığı ifade edildi.Bu transferde kapıyı 20 milyon Euro'dan açacak olan yönetim, ocak ayında bu rakamı bulan teklifler gelmesi halinde değerlendirmeye alacak.