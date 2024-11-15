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Giriş Tarihi: 15.11.2024 09:05

BEŞİKTAŞ HABERİ: Sakatlanan Muçi'den iyi haber

Uluslar Ligi için Arnavutluk Milli Takımı'nda bulunan Ernest Muçi, antrenmanda sakatlanmıştı. 23 yaşındaki oyuncunun önemli bir sorununun olmadığı ve dünkü çalışmaya katıldığı kaydedildi.

SPOR SERVİSİ
BEŞİKTAŞ HABERİ: Sakatlanan Muçi’den iyi haber

Beşiktaş'ın Arnavut futbolcusu Ernest Muçi, milli takımına Uluslar Ligi için davet almıştı. 23 yaşındaki hücum oyuncusu, önceki akşam antrenmanında yerde kalırken belinden sakatlanıp çalışmayı tamamlayamamıştı. Bu durum endişe yarattı ancak korkulan olmadı.

Muçi dün Arnuvutluk Milli Takımı'nın yaptığı çalışmaya katıldı. Böylece Beşiktaş teknik heyeti de derin bir nefes aldı. Arnavutluk yarın Çekya, salı günü de Ukrayna ile karşılaşacak. Bu sezon Beşiktaş ile 14 resmi maça çıkan Muçi, 793 dakikada 4 gol-2 asistlik performans sergiledi.

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BEŞİKTAŞ HABERİ: Sakatlanan Muçi'den iyi haber
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