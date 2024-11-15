Eleştirilere sert çıktı: Maaşlarınız düşer!

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, maç yoğunluğunun fazla olması yönündeki kulüplerden gelen eleştirilere sert çıktı. "FIFA ve UEFA'ya saldırmak her zaman kolaydır" diyen Ceferin,Profesyonel futbolcular sendikasıyla oturup ne istediklerini görmemiz gerekecek. Maç sayısını azaltırsak maaşları da düşürmek zorunda kalacağız" ifadelerini kullandı.