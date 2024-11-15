Eleştirilere sert çıktı: Maaşlarınız düşer!

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, maç yoğunluğunun fazla olması yönündeki kulüplerden gelen eleştirilere sert çıktı. "FIFA ve UEFA'ya saldırmak her zaman kolaydır" diyen Ceferin, "Şikayet etme hakkı olanlar aylığı 1000 Euro'ya fabrikada çalışan işçilerdir. Fikstürden sadece en üst düzeydeki futbolcular etkilenmiyor. Mesela benim ülkem Slovenya'nın oyuncuları da Real Madrid futbolcuları kadar yoğun maç oynuyor ama 500 kat daha az maaş alıyorlar.
Profesyonel futbolcular sendikasıyla oturup ne istediklerini görmemiz gerekecek. Maç sayısını azaltırsak maaşları da düşürmek zorunda kalacağız" ifadelerini kullandı.