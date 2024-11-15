FENERBAHÇE HABERİ: Fener’de Becao gidiyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de son maçta evinde Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek galibiyet serisini üç maça çıkardı. Kanarya, millî maç arasında Galatasaray'ın 5 puan gerisinde girdi. Sarı-Lacivertli takımda Rodrigo Becao'nun yol ayrımında olduğu ortaya çıktı. 28 yaşındaki stoper oyuncusunun, Jose Mourinho ile yıldızının barışmadığı bildirildi.

SERIE A'DAN TEKLİFLER VAR

Portekizli hocanın pek beğenmediği Becao, devre arasında Fenerbahçe'den ayrılabilir. Tecrübeli oyuncu için İtalya Serie A'dan teklifler olduğu bildiriliyor. Rodrigo Becao'nun Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Brezilyalı stoper oyuncusunun güncel piyasa değeri ise Transfermarkt'e göre 8 milyon Euro. (Takvim)