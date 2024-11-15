GALATASARAY HABERİ: Cimbom’a Dembele önerisi

Mauro Icardi'nin Tottenham maçında sakatlanması ve sezonu kapatmasının ardından Galatasaray, golcü arayışlarına başladı. Devre arasında bu bölgeyi güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar'a menajerler tarafından Suudi Arabistan ekibi El-Ittifaq'ta forma giyen Moussa Dembele önerildi. Teknik direktör Okan Buruk'un da onay vermesinin ardından Arabistan'dan ayrılmak isteyen 28 yaşındaki oyuncu için harekete geçilecek ve 6 aylığına bir teklif sunulacak.

Sözleşmesi 2025 haziranında bitecek olan Dembele, bu teklifi kabul ederse imzalar atılacak. Galatasaray ile Dembele de böylece 8.5 yıl sonra buluşmuş olacak. Sarı-kırmızılılar Fransız oyuncuyu Fulham'dan ayrıldığında da istemiş, görüşmeler yapılmış ancak Dembele, Celtic'in yolunu tutmuştu. 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 12 maçta 3 gol attı ve 2 asist yaptı. (Fotomaç)

