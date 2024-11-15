İsrailli holiganlar yine olay çıkardıyine

Gazze ve Lübnan'a yönelik katliamlarını sürdüren İsrail'in takımlarınaFransa ile İsrail'in oynadığı Uluslar Ligi maçında Fransız taraftarlar İsrail marşını ıslıklayıp protesto etti.eşliğinde oynanan maçta güvenlik sağlanabilsin diye20.000 seyirci alındı. Buna rağmen İsrailli holiganlar, taşkınlık yapıp kavga çıkardı. Fransa polisi olaylara müdahale etti. Stat dışında da Filistin bayrakları açılırken,yazılı pankartlar taşındı. Karşılaşma 0-0 berabere sona erdi.