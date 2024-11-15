İsrailli holiganlar yine olay çıkardıyine

Gazze ve Lübnan'a yönelik katliamlarını sürdüren İsrail'in takımlarına UEFA ve FIFA hiçbir yaptırım uygulamazken, dün Fransa'da olaylar çıktı.
Fransa ile İsrail'in oynadığı Uluslar Ligi maçında Fransız taraftarlar İsrail marşını ıslıklayıp protesto etti. 4 bin Polis ordusu
eşliğinde oynanan maçta güvenlik sağlanabilsin diye Filistin bayrakları yasaklanırken
20.000 seyirci alındı. Buna rağmen İsrailli holiganlar, taşkınlık yapıp kavga çıkardı. Fransa polisi olaylara müdahale etti. Stat dışında da Filistin bayrakları açılırken, "Soykırımı durdurun", "Gazze'de ölenlerin yüzde 70'i kadın ve çocuk"
yazılı pankartlar taşındı. Karşılaşma 0-0 berabere sona erdi.