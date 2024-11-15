O yıldız isim Beşiktaş’a önerildi!

Sporx'te yer alan haber göre, Lyon'da forma giyen 19 yaşındaki genç oyuncu Malick Fofana, menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildi. Lyon-Beşiktaş maçında da forma giyen Fofana, hızlı ve tekniğiyle dikkat çeken oyunculardan bir tanesiydi.

Beşiktaşlı yöneticilerin henüz karar vermediği ve oyuncuyu izleyecekleri ifade edildi. 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncunun piyasa değeri de 15 milyon euro...