O yıldız isim Beşiktaş’a önerildi!

Trendyol Süper Lig'de son 3 maçında 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Beşiktaş, lider Galatasaray'ın 10 puan gerisinde kaldı. Teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst, "Ocak ayında transfer yapmak istiyoruz. İhtiyaç olan bölgelere takviye yapacağız." demişti.
Sporx'te yer alan haber göre, Lyon'da forma giyen 19 yaşındaki genç oyuncu Malick Fofana, menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildi. Lyon-Beşiktaş maçında da forma giyen Fofana, hızlı ve tekniğiyle dikkat çeken oyunculardan bir tanesiydi.
Beşiktaşlı yöneticilerin henüz karar vermediği ve oyuncuyu izleyecekleri ifade edildi. 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncunun piyasa değeri de 15 milyon euro...