Son dakika: Galatasaray’da büyük değişim! İki kulvarı da kasıp kavuruyor...

Sezona Şampiyonlar Ligi hedefiyle giren ancak Young Boys'a elenerek büyük hayal kırıklığı yaşayan sarı-kırmızılılar, o günden bu yana büyük bir değişim içerisinde.

Özellikle Victor Osimhen transferi ve kadroya katılan yeni isimlerin adaptasyon sürecini tamamlamasıyla bambaşka bir görüntü ortaya koymaya başlayan sarı-kırmızılılar hem Türkiye'de hem de Avrupa'da yoluna namağlup şekilde devam ediyor. Galalatasaray'da artık yeni hedef, Türkiye'ye Avrupa'dan bir kupa daha getirebilmek.

Sarı-kırmızılılar, ilk 4 hafta itibarıyla Avrupa Ligi'nde ortaya koyduğu performansla bu hedefe ulaşabileceğinin sinyallerini de verdi. Özellikle turnuvanın favorilerinden olan Tottenham'a karşı İstanbul'da oynanan futbol ve elde edilen galibiyet, Galatasaray'ın karşısına çıkacak tüm rakipleri mağlup edeceğinin bir işareti olarak yorumlandı.

Galalatasaray, ilk 4 maçı 3 galibiyet ve 1 beraberlikle geçip, ligin 3. sırasına yerleşirken, ortaya çıkan hücum istatistikleri bu sonuçların kesinlikle tesadüf eseri olmadığını da kanıtlıyor.

Sarı-kırmızılılar, UEFA'nın hazırladığı verilere göre neredeyse tüm hücum istatistiklerinde ya ilk sırada ya da ilk 3'te yer alıyor. Hatta bazı istatistik tablolarında Galatasaraylı oyuncuların Avrupa'daki tüm rakiplerini geride bıraktıkları gibi, artık sadece kendi aralarında yarıştıkları görülüyor. [Fanatik]

