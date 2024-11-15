Son dakika: Joao Mario’ya iki talip birden çıktı!

Yaz transfer döneminde takıma katılan ve beklentilerin hayli altında kalan Joao Mario'ya talip çıktı.

Gelen haberlere göre Portekizli futbolcu için Brezilya'nın köklü kulüplerinden Flamengo devreye girdi.

FRANSA'DAN DA TALİP VAR

Öte yandan 31 yaşındaki orta saha oyuncusunu, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes de renklerine bağlamak istiyor.

SiyahBeyazlılar, Joao Mario ile devre arasında yollarını ayırmaya sıcak bakıyor.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Beşiktaş, Benfica'dan 2 milyon euroya kadrosuna kattığı Mario ile 2026 yılına kadar sözleşme imzaladı. Beklentileri karşılayamayan 31 yaşındaki futbolcu, 13 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı. Fanatik