Suudi kulübü Talisca için kapıları kapattıiçin

Fenerbahçe'nin Talisca transferi için bir süredir Al-Nassr ile temas halinde olduğu iddia edilirken, konuyla ilgili Suudi Arabistan cephesinden önemli bir açıklama geldi. Al-Midan Sports'un haberine göre Al-Nassr yetkilileri,Tecrübeli oyuncu için herhangi bir teklif almadıklarını belirten Suudi kulübünün yöneticileri,ve kulübün bir parçası olarak kalacağını bildirdi. Al-Nassr ile 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunan Talisca bu sezon çıktığı 17 maçta 8 gollük skor katkısı verdi.