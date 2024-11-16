Keşke daha çok gelseler

Kayseri esnafı milli maç nedeniyle mutlu. Şehre hareketlilik gelmesi yüzleri güldürdü. Pastırmacı Sado Gürbüz, "Güzel bir hareketlilik oldu. 11 yıl sonra Kayseri'de milli takım için heyecanlıyız. Kayseri halkı da 1 dakikada nasıl bilet satılır onu gösterdi. Misafir takım seyircilerini de ağırlayacağız"
diye konuştu. Esnaflık yapan Mehmet Uğur Hüsrevoğlu ise "11 yıl sonra milli takımın buraya gelmesi, Kayseri için büyük bir avantaj. Bunu değerlendirmemiz lazım. Maç için olsun diğer etkinlikler için olsun bizim için bulunmaz bir fırsat. Şehrimizin tanıtımı için esnaf olarak biz de üzerimize düşeni yapacağız.
Turistlerin gelmesi de satışlarımıza olumlu anlamda katkı sağlayacak. Keşke daha sık Kayseri'ye maç verilse
" ifadesini kullandı.