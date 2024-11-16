Keşke daha çok gelseler

Kayseri esnafı milli maç nedeniyle mutlu. Şehre hareketlilik gelmesi yüzleri güldürdü. Pastırmacı Sado Gürbüz,diye konuştu. Esnaflık yapan Mehmet Uğur Hüsrevoğlu ise "11 yıl sonra milli takımın buraya gelmesi, Kayseri için büyük bir avantaj. Bunu değerlendirmemiz lazım. Maç için olsun diğer etkinlikler için olsun bizim için bulunmaz bir fırsat.Turistlerin gelmesi de satışlarımıza olumlu anlamda katkı sağlayacak." ifadesini kullandı.