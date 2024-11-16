Oyuncular iyi iş yapıyor hoca bile konuşuluyor!

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galler maçı öncesi oyuncularına çok güvendiğini söyledi. Galibiyete kilitlendiklerini belirten İtalyan hoca, adının başka kulüplerle anılmasına da değindiği basın toplantısında şöyle konuştu:Önemli bir maç. İlk hedef A Ligi'ne çıkmak.Her maçımıza 3 puanı için çıkıyoruz.Çok özel ve güzel sonuçlar alıyoruz geldiğimden beri.Spekülasyonlar varama bunları duymak bana zevk veriyor.Demek ki oyuncurım iyiiş yapıyor ki hoca bile konuşuluyor.Şunu bilin ki futbolcularımız burayagelmek için can atıyor, burada biraile gibiyiz.Herkesingönlü rahat olsun, biz burada aileolarak devam edeceğiz.Teknik Direktörü Craig Bellamy, maç öncesi basın toplantısında Türkiye hakkında övgü dolu konuştu. 45 yaşındaki çalıştırıcı,dedi.10resmi maçtır yenilgi yüzü görmeyen Galler, en son 19 Haziran'da Türkiye'ye (2-0) yenildi.Orta sahada 3 gollü Harry Wilson, takımın orkestra şefi rolünü görürken kanatta da Tottenham'ın yıldızı Brennas Johnson çok formda. 4 maçın 2'sinde gol yemeyen Galler, ağları 5 kez havalandırdı.A MilliFutbol Takımı'nda Ahmed Kutucu sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Sol arka adalesindeki gerilme ve ödem nedeniyle tedavisine devam edilen 25 yaşındaki kanat oyuncusu, Galler ve Karadağ karşılaşmalarında forma giyemeyecek.