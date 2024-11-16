Oyuncular iyi iş yapıyor hoca bile konuşuluyor!

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galler maçı öncesi oyuncularına çok güvendiğini söyledi. Galibiyete kilitlendiklerini belirten İtalyan hoca, adının başka kulüplerle anılmasına da değindiği basın toplantısında şöyle konuştu:
Önemli bir maç. İlk hedef A Ligi'ne çıkmak. Kesinlikle beraberlik düşünmüyoruz.
Her maçımıza 3 puanı için çıkıyoruz.
Çok özel ve güzel sonuçlar alıyoruz geldiğimden beri. En büyük gururum, son İzlanda maçındaki ortamımızdı. O maçta kazanmamak için çok fazla bahanemiz vardı ama yine de kazandık.
İLK ÖNCE BAŞKANIMIZLA KONUŞURUM
(Adının kulüp takımları ile anılması hakkında)
Spekülasyonlar var
ama bunları duymak bana zevk veriyor.
Demek ki oyuncurım iyi
iş yapıyor ki hoca bile konuşuluyor. Bir ay önce de Premier Lig iddiaları vardı. Öyle bir şey olduğu zaman ilk konuşacağım kişi başkanımız (TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu) olur.
Şunu bilin ki futbolcularımız buraya
gelmek için can atıyor, burada bir
aile gibiyiz. Beraber vakit geçirmek istiyorlar. Bunu görmek benim adıma keyifli. Bunlar bizim başarılı bir çizgimiz olduğunu gösteriyor.
Herkesin
gönlü rahat olsun, biz burada aile
olarak devam edeceğiz.
'TÜRKİYE'NİN STATLARI HEYECAN VERİCİ'
Galler
Teknik Direktörü Craig Bellamy, maç öncesi basın toplantısında Türkiye hakkında övgü dolu konuştu. 45 yaşındaki çalıştırıcı, "Kayseri stadı heyecan verici. Türkiye'nin geneline baktığımızda böyle güzel statlar var. İyi antrenörleri de var. Buranın insanları da arkadaş canlısı. Güzel bir coğrafya. Burada oynamak çok güzel"
dedi.
ORKESTRA ŞEFİ WİLSON'A DİKKAT!
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resmi maçtır yenilgi yüzü görmeyen Galler, en son 19 Haziran'da Türkiye'ye (2-0) yenildi. Kieffer Moore, Wes Burns gibi santrforlarından yoksun olan Ejderhalar'da ileri uçta, 2 maçlık deneyimi bulunan Thomas Harris forma giyecek.
Orta sahada 3 gollü Harry Wilson, takımın orkestra şefi rolünü görürken kanatta da Tottenham'ın yıldızı Brennas Johnson çok formda. 4 maçın 2'sinde gol yemeyen Galler, ağları 5 kez havalandırdı.
AHMED KUTUCU KADRODAN ÇIKTI
A Milli
Futbol Takımı'nda Ahmed Kutucu sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Sol arka adalesindeki gerilme ve ödem nedeniyle tedavisine devam edilen 25 yaşındaki kanat oyuncusu, Galler ve Karadağ karşılaşmalarında forma giyemeyecek.