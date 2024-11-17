Abdülkerim Bardakcı cezalı duruma düştü

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü maçında Kayseri'de Galler'i konuk ediyor. Ay-yıldızlılarda, 5 isim Galler maçına sarı kart ceza sınırında çıktı. Mücadelenin ikinci yarısında yaşanan bir faul pozisyonunun ardından hakeme itirazlarda bulunan Abdülkerim Bardakcı, sarı kart gördü. Bu sarı kart ile gruplardaki ikinci sarı kartını gören tecrübeli savunmacı, cezalı duruma düştü. Abdülkerim, 19 Kasım Salı günü deplasmanda oynanacak Karadağ karşılaşmasında cezası nedeniyle forma giyemeyecek.