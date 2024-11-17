Fethiyespor evinde sessiz: 0-0

Nesine 2.lig Beyaz Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği İnegölspor karşısında gol yollarında etkili olamayınca karşılaşma golsüz sona erdi.
Stat: Fethiye Şehir Stadı
Hakemler: Tolga Akbaba xx, Mücahid Adem Çelebi xxx, Batuhan Bıyıklı xxx
Fethiyespor: Arda xx, Umut Mert xx, Şahan xx, Ömer Mert xx (Dk 46 Berat xx), Ahmet xx (Dk 65 Nurettin xx), Serdar Ümit xx, Mehmet Kaan xx, Samed Hakan xx(Dk 80 Ali xx), Muhammet Enes xx (Dk 87 Berat x), Aziz xx, Emre xx
İnegölspor: Yüksel Egemen xx, Batuhan xx, Mustafa Emre xx, İbrahim Can xx(Dk 88 Bilal x), Ali Mert xx, İsmail xx (Dk 67 Hasan Alp xx), Uğur xx, Yusuf xx(Dk 72 Alican xx), Fatih xx, İsmail xx, Sadık Arda xx
Gol:Yok
Sarı Kart: Dk 44 Ahmet Dereli, Dk 58 Muhammet Enes (Fethiyespor), Dk 52 Yusuf (İnegölspor)
23. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Aziz, uzaktan kaleye nişanladı. Top üst direkten auta çıktı.
31. dakikada Ahmet Dereli'nin savunma arasından Emre Bekir'e gönderdiği topu, Emre düzgü ve sert bir şekilde kaleye gönderdi. Top üst direğe çarpıp dışarıya gitti.
34. dakikada Ali Mert soldan ortaladı. Bomboş durumda Fatih kale içinde dokunamadı. Top yandan auta gitti.
İlk yarı berabere bitti.
65. dakikada Mehmet Kaan'ın ceza sahası dışında kaleye gönderdiği top, yandan dışarıya gitti.
88. dakikada Sadık Arda'nın ortaladığı top Fethiyespor ceza alanını karıştırdı. Mustafa topa ceza alanı içerisinde dokunamadı.