Kayseri, milli takımı çok özlemiş

11 YIL aradan sonra A Milli Takım'a ev sahipliği yapan Kayseri'de tribünler tamamen doldu. Son dakikaya kadar bilet arayanların sayısı bir hayli fazlaydı. 32 bin 864 kapasiteli stat bayraklarla donatılırken "Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal" ve "Bin cihana değişmem şu öksüz Türklüğümü" pankartları tribünleri süsledi. Ay-Yıldızlı ekip ısınmaya çıktığında gösterilen ilgi ve sevgi karşılaşma boyunca hiç azalmadan devam etti. Tribünler karşılıklı olarak "Ne mutlu Türk'üm diyene", "Vatan sana canım veda" tezahüratları yaptılar.Türkiye ile Galler Milli Takımları arasındaki ciddi piyasa değeri farkı göze çarptı. Transfermarkt verilerine göre; A Milli Takım'ın toplam değeri 346.8 milyon Euro'yu bulurken Ejderhalar'ın ise 164.5 milyon Euro olarak dikkat çekti. Böylece rakibine tam 2.1 katı fark attı. Ay-Yıldızlılarda en değerli isimler 45'şer milyon Euro ile Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu ve Real Madrid'de oynayan Arda Güler oldu. Galler'de ise 48 milyon Euro'luk Tottenham'ın futbolcusu Brennan Johnson ilk sırada yer aldı.Milli Takım'ın Galler ile oynadığı karşılaşmayı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tribünden takip etti. Maç öncesi, üç yıl önce hayata veda eden Kayserispor'un eski başkanlarından Recep Mamur'un kabrini ziyaret eden Hacıosmanoğlu, mücadeleyi TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve TFF yöneticileri ile birlikte izledi.