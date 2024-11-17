Napoli’nin Osimhen pişmanlığı!

Sezon başında Çizme ekibinin yönetimiyle yaşadığı sorun nedeniyle istenmeyen adam ilan edilen Nijeryalı yıldız için İtalyan basını Napoli'nin pişmanlığının arttığını vurguladı. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; "130 milyon Euro'luk elmas yaz aylarında sadece 75 milyon Euro'ya satın alınabilecek" ifadeleri ile durumu özetledi.







EZİYET Mİ YOKSA COŞKU MU?

Osimhen'in G.Saray'da mutlu olduğunu söylemesiyle birlikte, devre arasında olası satışların önüne geçtiğini yazıldı. Ocakta 81 milyon Euro olan değeri boşa düşen Nijeryalı, sezon sonunda uygun bir bonservisle ayrılacak. Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde toplam 9 maça çıkan 25 yaşındaki yıldız, 8 gol ve 3 asistlik katkı sağlayarak göz doldurdu. Osimhen için "Onun değeri düşmez. Performansının Napoli için bir süre sonra eziyet mi yoksa coşkuya mı dönüşeceğini zaman gösterecek" yorumları yapıldı.



EN FAZLA İLGİ OSİMHEN'E

Mağazacılıktan 2.4 milyar TL gelir elde eden Galatasaray'da yeni sezon formaları için 1 milyon satış hedefi belirlendi. 4 ay sonunda 364 bin forma satışı gerçekleşti. Galatasaray Store mağazalarında bu dönemde en büyük ilgi, 45 numaralı Victor Osimhen formasına gösteriliyor.