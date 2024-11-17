Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri O isim Milli Takım kadrosuna alındı!
Giriş Tarihi: 17.11.2024 15:17 Son Güncelleme: 17.11.2024 15:41

O isim Milli Takım kadrosuna alındı!

Uluslar B Ligi 5. maçında Galler ile 0-0 berabere kalan A Milli Takım'da dün Hakan Çalhanoğlu ve Eren Elmalı yaşadıkları sakatlıklar sonucunda maça devam edemedi. Bu sakatlıklardan sonra Kayserispor'un tecrübeli oyuncusu Gökhan Sazdağı Milli Takım kadrosuna dahil edildi.

O isim Milli Takım kadrosuna alındı!

A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 5. maçında Galler ile 0-0 berabere kaldı. Puanını 11 yapan Türkiye, son maçında Karadağ'ı mağlup etmesi halinde Uluslar A Ligi'ne direkt katılım sağlayacak.

Dün oynanan maçta Abdülkerim Bardakcı sarı kart gördüğü için cezalı duruma düştü. Diğer yandan Hakan Çalhanoğlu ve Eren Elmalı yaşadığı sakatlıkar sebebiyle maça devam edemedi.

İLK KEZ FORMA GİYECEK

Yaşanan sakatlıklar sonrası Kayserispor'dan Gökhan Sazdağı, A Milli Takım aday kadrosuna dahil etti. Gökhan Sazdağı, A Milli Takım'ın kampına katılacak. 30 yaşındaki futbolcu, süre bulması halinde kariyerinde ilk kez A Milli Takım formasını giyecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
O isim Milli Takım kadrosuna alındı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA