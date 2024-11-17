O isim Milli Takım kadrosuna alındı!

A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 5. maçında Galler ile 0-0 berabere kaldı. Puanını 11 yapan Türkiye, son maçında Karadağ'ı mağlup etmesi halinde Uluslar A Ligi'ne direkt katılım sağlayacak.

Dün oynanan maçta Abdülkerim Bardakcı sarı kart gördüğü için cezalı duruma düştü. Diğer yandan Hakan Çalhanoğlu ve Eren Elmalı yaşadığı sakatlıkar sebebiyle maça devam edemedi.

İLK KEZ FORMA GİYECEK

Yaşanan sakatlıklar sonrası Kayserispor'dan Gökhan Sazdağı, A Milli Takım aday kadrosuna dahil etti. Gökhan Sazdağı, A Milli Takım'ın kampına katılacak. 30 yaşındaki futbolcu, süre bulması halinde kariyerinde ilk kez A Milli Takım formasını giyecek.