Sevilla En-Nesyri için bin pişman!





TÜRKİYE'DE OYNAMAKTAN ÇOK MUTLU

Ancak skor katkısını yükselten 27 yaşındaki santrforu hem yönetim hem de Fenerbahçeli futbolseverler çok sahiplenmiş durumda. Oyuncunun geri döndürülme planları suya düşecek gibi görünse de Sevilla cephesinin Youssef En-Nesyri'nin menajeri üzerinden nabız yoklamaya ve durumu yakından takip etmeye devam edeceği ifade edildi. Sarı-lacivertli kulüp ile 5 yıllık sözleşme imzalayan tecrübeli oyuncunun İstanbul'da çok mutlu olduğu ve transfer ihtimalinin gündeminde olmadığı gelen haberler arasında.