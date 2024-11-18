A Milli Takım’da Hakan Çalhanoğlu antrenmanda yer almadı!

A Milli Futbol Takımı'nda Karadağ maçı hazırlıkları tamamlandı.
RHG EnerTürk Enerji Stadı'nda teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu.
HAKAN ÇALHANOĞLU İDMANDA YER ALMADI
Isınma hareketleriyle başlayan idman daha sonra basına kapalı devam etti. Kasık bölgesindeki sakatlığı nedeniyle tedavisine başlanan kaptan Hakan Çalhanoğlu, çalışmada yer almadı.
SAAT 16.00'DA HAREKET EDİLECEK
A Milli Takım kafilesi, saat 16.00'da Türk Hava Yolları'na ait uçakla Kayseri'den Karadağ'ın başkenti Podgorica'ya gidecek. Niksic Şehir Stadı'nda oynanacak Türkiye-Karadağ maçı, yarın saat 22.45'te başlayacak.