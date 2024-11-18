A Milli Takım’da Samet Akaydin formayı aldı

Abdülkerim Bardakcı sarı kart cezası nedeniyle A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ ile deplasmanda karşılaşacağı maçta forma giyemeyecek. Montella'nın, Bardakcı'nın yerine şans vereceği isim belli oldu. İtalyan teknik adam, Karadağ karşısında stoper bölgesinde Samet Akaydin'e şans verecek. Akaydin'in stoper tandemindeki partneri ise Merih Demiral olacak.

Samet Akaydin, Fenerbahçe'nin Sivasspor ile oynadığı maça ilk 11'de başlamış ve bir de gol atarak iyi bir performans ortaya koymuştu. Milli takımın Karadağ ile karşı karşıya geleceği maç 19 Kasım Salı günü TSİ 22:45'te başlayacak. (NTV Spor)