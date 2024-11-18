Ay-Yıldızlılar’dan zafere yolculuk

A Milli Futbol Takımı, Galler beraberliğinin ardından dün basına kapalı olarak gerçekleştirdiği antrenmanla Karadağ maçının hazırlıklarına başladı.Teknik direktör Vincenzo Montella, TSİ 19.30'da Karadağ Futbol Federasyonu Merkez Binası'nda karşılaşmaya yönelik basın toplantısı düzenleyecek. Yarın akşam 22.45'te başlayacak olan Karadağ- Türkiye müsabakası TV8 tarafından naklen ekrana getirilecek.