Beşiktaş’ta Dusan Tadic iddiası!

Fenerbahçe'nin Sırp futbolcusu Dusan Tadic'le henüz sözleşme yapmaması, çeşitli dedikodulara sebep olurken, yıldız oyuncu hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Beşiktaş'ın, Dusan Tadic için hamle yapacağı iddia edildi. Sırp oyuncunun menajerlik şirketinin Ajax başta olmak üzere yurt dışında bazı ülkelerden takımlarla da görüşmelere başladığı aktarıldı.

DUSKO TOSIC DEVREDE

Tadic'in menajerlik şirketinin Türkiye temsilcisi ise Dusko Tosic'in bu transferde Beşiktaş adına devrede olduğu öne sürülürken, Tosic, F.Bahçe'nin kendisine teklif getirmediğini Mourinho'nun gelecek sezon planlarında Tadic'e yer olmadığını dile getirdi. (Fotomaç)