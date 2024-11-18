Çıkış maddesi var!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, gündemdeki konularla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. HT Spor'a konuşan tecrübeli hocanın ifadelerinden satır başları şu şekilde:Milano'ya tatile gittim. İzinlerimde oraya gidiyorum. Menajer Georghe Gardi benim arkadaşım. Onunla görüştük ama futbol konuşmadım. Transfer için gitmedim.Sezon sonuna kadar Osimhen'in burada kalma niyeti var. Sözleşmesinde bir madde var ama önemli değil, kendi kalacağını bize söyledi. Ocak ayında transferle ilgili bir şey olduğunda, orada bir madde var ama farklı, gerçekleşmesi gereken şeyleri var, buna karar verecek olan oyuncu. O da burada kalacağını söylüyor.Son haftası onun için zor geçmişti.Yunus Akgün geçen sezon gitmek istediği için kiraladık. Molde ile oynarken zorla oynattık, 'diyerek… Oyuncuların da hedefleri var yani.İki buçuk senede tüm oyuncuları ben istedim. En son ben karar veriyorum. Ziyech, Zaha, Tete, Ndombele almaz mısınız? Tete daha bir yatırımdı, serbest geldi.Fenerbahçe ve İsmail hocanın 99 puanı çok büyük başarı. İkinci olanı başarısız gibi görüyorlar ama her iki taraf da başarılı.Batshuayi çok iyi bir profesyonel. Onunla da çift forvet oynayabiliriz. Sistem bazen ikili, bazen tekli olacak.Genç hakemler üzerine yatırım yapılması gerektiğini de vurgulayan Okan Buruk, şöyle devam etti: "Geçen sene yabancı VAR uygulaması oldu. Hatalı karar verse de bir şey demediler.Nasıl yabancı futbolcu, teknik adam geliyorsa yabancı hakem de gelebilir demiştim. Lig maçlarına yabancı hakem gelmesi zor ama VAR hakemleri olabilir. Geçen sene uygulandı. Yine olabilir ama sahadaki hakemler için o organizasyon zor olur. Ama ne karar verilirse ben ona seve seve uyarım. Ben oyuna odaklanıyorum. Türk hakemlerinin desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Üzerlerindeki baskı hata yaptırıyor ama yabancı VAR'ın üzerinde baskı olmadığı için daha rahat kararlar verebiliyor.(Hakem Oğuzhan Çakır'a gösterdiği tepki)İkinci büyük maçı da Trabzon-Fenerbahçe oldu, orada da ben haklı çıkmadım (Gülerek). Performans olarak yapamadı zaten. Öyle bir maçın verilmesi de erken."Ranieri öncesi teknik direktörlük koltuğu bir süre boş kalan ve adaylar arasında kendi adının da geçtiği Roma iddiaları içinse Okan Buruk şu ifadeleri kullandı: "En çok nerede olmak istersin desen herhangi bir teknik direktöre, Premier Lig der. İtalya benim için İtalyanca bildiğimden bir avantaj. Orası da bir yol. Benim bir konuşmam olmadı. Galatasaray'dan bu dönemde öyle bir şey olsa da ayrılmam. Direkt olarak bana gelen bir şey yok. Endirekt var mı bilmiyorum."