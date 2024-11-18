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Giriş Tarihi: 18.11.2024

Derbide kavga çıktı Kartal rahat kazandı

Derbide kavga çıktı Kartal rahat kazandı
Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde Beşiktaş United Payment, lider Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni 2-0 mağlup ederek rakibine bu sezon ilk yenilgisini tattırdı. Siyah-beyazlı takım 17. dakikada Fishley ile üstünlüğü bulurken 28'de Halilaj farkı açan golü kaydetti. İkinci devrede skorun avantajını koruyan Dişi Kartallar, Fenerbahçe'nin ataklarını savuşturdu ve sahadan 3 puanla ayrıldı. Beşiktaş galibiyet serisini 6 maça çıkardı. Müsabakanın ardından futbolcular arasında gerginlik yaşandı. Ancak görevlilerin müdahalesiyle tansiyon düştü.
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Derbide kavga çıktı Kartal rahat kazandı
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