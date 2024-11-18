Derbide kavga çıktı Kartal rahat kazandı

Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde Beşiktaş United Payment, lider Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni 2-0 mağlup ederek rakibine bu sezon ilk yenilgisini tattırdı.
Siyah-beyazlı takım 17. dakikada Fishley
ile üstünlüğü bulurken 28'de Halilaj
farkı açan golü kaydetti. İkinci devrede skorun avantajını koruyan Dişi Kartallar, Fenerbahçe'nin ataklarını savuşturdu ve sahadan 3 puanla ayrıldı. Beşiktaş galibiyet serisini 6 maça çıkardı.
Müsabakanın ardından futbolcular arasında gerginlik yaşandı. Ancak görevlilerin müdahalesiyle tansiyon düştü.