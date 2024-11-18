F.BAHÇE HABERİ: Jose Mourinho’dan Oğuz Aydın’a tam not!

Fenerbahçe'nin sezon başında Alanyaspor'dan 6 milyon Euro'ya transfer ettiği Oğuz Aydın, şu ana kadar beklentilerin çok uzağında kaldı.

Aydın, geçtiğimiz günlerde Zenit ile Kadıköy'de oynanan hazırlık maçında sağ kanatta forma giydi. Milli futbolcu, performansıyla hem taraftarların hem de teknik direktör Jose Mourinho'nun beğenisini kazandı.

KİRALIK GÖNDERİLECEKTİ

Daha önce yönetimin Portekizli hoca ile yaptığı görüşmelerde, gelişiminin sürmesi adına Oğuz'un ara transferde kiralık gönderilmesi üzerinde duruluyordu.

KARAR DEĞİŞTİ

Ancak Zenit maçı sonrası kesin kararın devre arasına bırakıldığı öğrenildi. Mourinho'nun Oğuz'dan farklı pozisyonlarda yararlanmayı düşündüğü öğrenildi. (Takvim)