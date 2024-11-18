FENERBAHÇE HABERİ: Fener’de aranan kan: Reinildo

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'de bazı transferler performanslarıyla göz doldururken bazıları ise sınıfta kaldı. Sarı-Lacivertliler'de bazı mevkilerde yaşanan sakatlıklar ise can sıkıyor. Kanarya'da Jayden Oosterwolde'nin sezonu kapatmasından sonra mutlak transfer düşünülen mevki sol bek. Fenerbahçe'de bu mevki için son olarak gündeme sürpriz bir isim geldi.

Kanarya şimdilerde Atletico Madrid formasını terleten Reinildo Mandava ile yakından ilgileniyor. 30 yaşındaki Mozambikli oyuncu için sarı-lacivertlilerin transfer girişimlerine başladığı öğrenildi. Ana mevkisi sol bek olan futbolcu orta sahanın solunda ve stoperde görev alabiliyor. Oyuncunun takımıyla olan sözleşmesi ise sezon sonunda bitiyor. (Fotomaç)