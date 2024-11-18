GALATASARAY HABERİ: Nelsson ayrılmayı kafasına koydu

İki sezondur yaz transfer döneminde takımdan ayrılmak isteyen ancak Galatasaray'da kalan Victor Nelsson ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis'in, Danimarkalı stoperi renklerine bağlamak istediği bilgisine ulaşıldı.

Özellikle Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakçı'nın arkasında kalan Nelsson, bu kez takımdan gitmek istiyor. Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden 26 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösteriliyor. 2021 yılından bu yana Galatasaray forması giyen Nelsson, sarı-kırmızılılarda çıktığı 136 maçta 4 gol attı ve 1 asist yaptı. (Fanatik)

