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Giriş Tarihi: 18.11.2024 10:37

GALATASARAY HABERİ: Yunus Akgün için beklenti en az 20 milyon Euro

Galatasaray yönetimi, İspanya’dan ciddi teklifler alan Yunus Akgün'ü 20 milyon Euro altındaki herhangi bir teklifi kabul etmeyi düşünmüyor.

GALATASARAY HABERİ: Yunus Akgün için beklenti en az 20 milyon Euro

Özellikle Kerem Aktürkoğlu'nun gidişi sonrasında hayli forma şansı bulan Yunus Akgün, kısa süre içerisinde Galatasaray'ın vazgeçilmez ismi oldu. Bu sezon önemli bir skor katkısı yapan milli futbolcu, çıktığı 16 maçta 6 kez rakip fileleri havalandırırken, 2 de gol pası verdi. Özellikle Avrupa Ligi'nde Tottenham ile oynanan karşılaşmada herkesi kendine hayran bırakan Yunus'u birçok takım kadrosuna katmak istiyor.

İspanya'dan 24 yaşındaki oyuncu için ciddi tekliflerin olduğu bilgisine ulaşıldı. Ancak sarı-kırmızılılar, astronomik bir rakam gelmediği sürece genç oyuncuyu kesinlikle göndermeyi düşünmüyor. Bu anlamda Galatasaray yönetimi, 20 milyon Euro altındaki herhangi bir teklifi kabul etmeyi düşünmüyor. Galatasaray'ın maaşını iyileştirip yeni sözleşme imzalamayı da düşündüğü milli futbolcunun Sarı-Kırmızılılar ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. (Fanatik)

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GALATASARAY HABERİ: Yunus Akgün için beklenti en az 20 milyon Euro
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