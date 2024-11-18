Galatasaray’dan Yunus Akgün’e rekor teklif!

Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığı sonrası yıldızını daha da parlatan Yunus, milli takımda da forma şansı bularak dikkatleri üzerine çekti. Sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini 2026 yılının Haziran ayına kadar uzatmayı planlıyor. Akşam'ın haberine göre, şu an yıllık 17 milyon 200 bin TL garanti ücret alan Yunus'un maaşı 55 milyon TL seviyesine çıkarılacak. Başarılı oyuncunun bu teklife sıcak baktığı ve kariyerine Galatasaray'da devam etmek istediği öğrenildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da performansından memnun olduğu Yunus Akgün, bu sezon çıktığı 16 resmi maçta 6 gol ve 2 asist üretti. Toplamda Galatasaray formasıyla 77 maça çıkan ve 12 gol, 10 asist kaydeden milli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 6.5 milyon euro olarak belirlenmiş durumda. Yönetimin bu hamlesi, futbolcunun takımda kalması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.