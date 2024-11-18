‘Kerem’in arkasında dağ gibi ailesi var’

Benfica'da harika bir sezon geçiren Kerem Aktürkoğlu'nun Milli Takım'ın Galler karşısında son dakikalarda kazanılan penaltıyı kaçırması büyük şaşkınlık yarattı. Yıldız futbolcu, vuruş sonrası yıkılırken soyunma odasında arkadaşlarından büyük destek gördü. İsmail Yüksek, "Kerem büyük bir cesaret örneği sergiledi"
diyerek başarılı oyuncuya destek verdi. Kaptan Hakan Çalhanoğlu ise "Kerem'i çok iyi anlayabiliyorum. Penaltılar kaçabilir, biz onu motive etmeye çalıştık. Biz bir aileyiz ve arkasında dağ gibi ailesi var. Penaltılar her zaman yüzde 50-50'dir. Hiç sorun yok, önümüze bakacağız"
ifadelerini kullandı.