Son dakika: Jorginho’dan Beşiktaş’a yeşil ışık!

Premier Lig ekibi Chelsea'de görev yaptığı 5 sene sonunda geçen yıl bir diğer Londra ekibi Arsenal'e katılan Jorginho, Topçular'da istediğini bulamamıştı. Bu sezon sadece 7 karşılaşmada Kırmızı-Beyazlı formayı giyen 32 yaşındaki futbolcu mutsuz...

Sezon sonunda bitecek olan kontratını uzatmama kararı alan Brezilya asılllı İtalyan ön libero, Ocak'ta ayrılığa yeşil ışık yaktı. Beşiktaş'ın transfer hedefleri arasında yer alan başarılı oyuncunun, kariyerine başka bir ülkede devam etmeye de olumlu baktığı ifade edildi.

TAM BİR KUPA CANAVARI

Ön libero hattına ek olarak merkez orta sahada da görev yapabilen başarılı oyuncu, daha önce Chelsea'yle; Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, UEFA Süper Kupası, FIFA Kulüpler Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Chelsea'deki başarılı performansı sonrası 2021'de UEFA tarafından yılın oyuncusu seçilen Jorginho, 2021'de İtalya'yla Avrupa Şampiyonu oldu. Ayrıca Napoli döneminde de İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası şampiyonlukları bulunan Jorginho'nun piyasa değeri 12 milyon Euro seviyesinde bulunuyor. (Fanatik)