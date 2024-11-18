Talisca için dev adım!

Fenerbahçe yönetimi, forvet arkasına transfer yapıp kadrosunu güçlendirmek isterken Anderson Talisca için ilk resmi teklif iletildi. AsbaşkanBonservisi için ise önce kiralama yöntemi ardından satın alma opsiyonunun kullanılması düşünülüyor. İlk olarak sezon başında gündeme gelen Anderson Talisca'yı teknik direktör Jose Mourinho veto etmiş,demişti. Gelinen süreçte ise Süper Lig'i daha iyi tanıyan ve Asbaşkan Acun Ilıcalı ile sürekli toplantılar yapan Portekizli teknik adam, Talisca'nın transferine onay verdi.Talisca, İstanbul'a gelmeye sıcak bakmasına rağmen 12 milyon Euro'lukmaaşında indirime gitmiyor. Fenerbahçe yönetimi ise bu durumda 6 milyon Euro'luk kısmını sponsor desteği ile ödemeyi planlıyor. 30 yaşındaki on numara için ilk hedef kiralık olarak kadroya katmak.2025-2026 sezonu sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncu içinTalisca, kariyerinde 3 Portekiz Süper Kupası, 2 Portekiz Ligi, 2 Portekiz Lig Kupası, 1 Türkiye Süper Lig ve 1 de Çin Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Toplam 9 kupa kaldırdı.Brezilyalı on numaranın güncel piyasa değeri 13 milyon Euro…