Talisca için dev adım!

Fenerbahçe yönetimi, forvet arkasına transfer yapıp kadrosunu güçlendirmek isterken Anderson Talisca için ilk resmi teklif iletildi. Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın yürüttüğü bu süreçte sarı-lacivertliler, oyuncunun maaşı için sponsor çözümü bulacak.
Bonservisi için ise önce kiralama yöntemi ardından satın alma opsiyonunun kullanılması düşünülüyor. İlk olarak sezon başında gündeme gelen Anderson Talisca'yı teknik direktör Jose Mourinho veto etmiş, "Elimde Sebastian Szymanski var, Talisca'ya ihtiyacımız yok"
demişti. Gelinen süreçte ise Süper Lig'i daha iyi tanıyan ve Asbaşkan Acun Ilıcalı ile sürekli toplantılar yapan Portekizli teknik adam, Talisca'nın transferine onay verdi.
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Talisca, İstanbul'a gelmeye sıcak bakmasına rağmen 12 milyon Euro'luk (435 milyon TL)
maaşında indirime gitmiyor. Fenerbahçe yönetimi ise bu durumda 6 milyon Euro'luk kısmını sponsor desteği ile ödemeyi planlıyor. 30 yaşındaki on numara için ilk hedef kiralık olarak kadroya katmak. Ara transferde bonservis ödemesi yapmak istemeyen yönetim, bonservis kısmını sezon sonuna kaydırmanın peşinde.
2025-2026 sezonu sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncu için yönetimin 1 milyon Euro kiralama ücreti verip sezon sonunda ise Al-Nassr'a 7 milyon Euro bonservis ödeyerek işi bitirme hedefi var.
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Talisca, kariyerinde 3 Portekiz Süper Kupası, 2 Portekiz Ligi, 2 Portekiz Lig Kupası, 1 Türkiye Süper Lig ve 1 de Çin Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Toplam 9 kupa kaldırdı.
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Brezilyalı on numaranın güncel piyasa değeri 13 milyon Euro…