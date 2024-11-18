Üç isme yakın takip

Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulunun onayıyla, futbolun başına tek sorumlu olarak getirilen teknik direktör Şenol Güneş, transfer çalışmalarını sürdürüyor.Güneş, bu kapsamda kendisine önerilen futbolcuların üçünü Gürcistan- Ukrayna maçında mercek altına aldı. Ev sahibi ekipten stoper Luka Lochoshvili ve ofansif orta saha Otar Kiteishvili'nin yanı sıra konuk takımdan merkez orta saha Mykola Shaparenko'yu canlı olarak takip eden deneyimli hoca, Trabzon'a dönüş yaptı.Bordo-mavili takımın Karadağlı stoperi Stefan Savic, sakatlığı nedeniyle son 7 lig karşılaşmasında forma giyememişti. Şenol Güneş'in, "U19 ile oynayacağımız maçta kendisini deneyeceğiz" dediği Savic, bu mücadelede de oynamadı. 33 yaşındaki futbolcunun tedavi sürecinin devam ettiği belirtildi. Tecrübeli yıldızın bir sonraki maç olan Adana Demirspor karşılaşmasında görev alıp alamayacağı da belirsizliğini koruyor.