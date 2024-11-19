Son dakika: İbrahim Hatipoğlu, Osimhen’in sözleşme maddesini açıkladı

Milliyet'in konuyla ilgili sorusuna yanıt veren sarı-kırmızılı idareci, "Osimhen'in durumu çok net, 75 milyon euroluk serbest kalma maddesi var. Oyuncunun bonservisine sahip olan Napoli'ye gidip bir kulüp bu parayı verirse ve İtalyan ekibi bunu değerlendirme kararı alırsa iş bitmiyor. Osimhen'in de rızası gerekiyor. Osimhen 'Ben anlaştım gitmek istiyorum' derse yapacak bir şey yok zaten. Burada da iş bitmiyor. Herhangi bir kulüp hem Osimhen hem de Napoli ile anlaşırsa bize de gelmek zorunda. Mali bir külfeti elbette olacaktır onlar için" dedi.

Galatasaraylı idareci buna rağmen Osimhen'in sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı formayı giymesi için en ufak bir endişeleri bulunmadığını belirterek şöyle devam etti: "Osimhen, burada hayal ettiğinden daha iyi hissediyor kendini. Her fırsatta doğru bir tercih yaptığını söylüyor. Menajeri de bizi arayarak teşekkür etti. Galatasaray taraftarının endişelenmesi için bir durum yok."

OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, katıldığı canlı yayında, "Çıkış maddesi var Osimhen'in, 75 milyon euro. Oyuncu isterse tabii Galatasaray her türlü şartı zorlayacaktır. Hemen olmaz, belki sezon sonu olur. Oyuncu da mutlu. Galatasaray yönetimi, teknik direktörü, taraftarı Osimhen'in burada olmasını ister ve ne gerekiyorsa yapar. Osimhen, burada başka bir takımda oynayamaz." demişti.

Galatasaray'da 9 maçta süre bulan Osimhen, 8 gol attı ve 4 asist yaptı. (Sporx)