Trabzonspor’un yönetim kurulu üyesi Ceyhun Eskici: Yıllık yaklaşık 700 milyon liralık faizden kurtulduk

Trabzonspor'un idari işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Ceyhun Eskici, Trabzonspor dergisine röportaj verdi.

Eskici, röportajında, kulübün maddi manevi ciddi bir süreçten geçtiğini kaydederek, "İstanbul kulüplerinin ekonomik ve masa başı gücüne kendi kaynaklarıyla, hak ederek kazandığı 8 şampiyonluk ve kendi mazisinden aldığı güçle cevap vermeye çalışıyoruz. Trabzonspor, bunu başarmış ve her zaman başarmaya aday bir camiadır." ifadelerini kullandı.

"KALICI OLAN ŞANLI TRABZONSPOR VE CAMİASIDIR"

Trabzonspor'un gücünü şehir takımı olmasından ve o şehrin o takımı karşılıksız sevmesinden aldığını vurgulayan Eskici, "Bu sevginin iki tarafından birinde kopma yaşandığı an bizim karşımızda olan bu güce direnme şansımız mümkün olmaz. Yönetimlerle, hocalar ve futbolcularla zaman zaman ters düşebiliriz ama Trabzonspor'la hiçbir zaman ters düşmememiz, çatışmamamız ve karşılıksız sevmemiz gerekir. Sonuçta hepimiz gelip geçiciyiz, kalıcı olan şanlı Trabzonspor ve camiasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"YILLIK YAKLAŞIK 700 MİLYON LİRALIK BİR FAİZDEN KURTULMUŞ OLDU KULÜBÜMÜZ"

Eskici, ekonomik anlamda önemli hamleler yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bankalar Birliğinden çıkmanın Trabzonspor adına ne ifade ettiğini zaman daha iyi anlatacak camiamıza. Sürdürülebilir bir ekonomik modele geçişin en önemli adımlarından birini, Bankalar Birliğinden çıkarak attık. Böylece yıllık yaklaşık 700 milyon liralık bir faizden kurtulmuş oldu kulübümüz. Bu çok şey ifade ediyor ve sportif başarı kadar önemli. Trabzonspor'un aydınlık geleceği için ne gerekiyorsa yapacağız. Tabii ki ekonomik başarılara ve atılan adımlara saha içi skorların destek vermesi bizim olmazsa olmazımız. Oradan alacağımız enerji, eminim hem Ertuğrul başkanın elini ciddi anlamda rahatlatacak hem de yönetimi ciddi anlamda motive edecektir."