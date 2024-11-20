2 dev de yabancı istedi

Süper Lig'de hakem eleştirileri hız kesmezken, bazı takımlar geçen sezon olduğu gibi önemli maçlarda yabancı VAR hakeminin devreye girmesini istiyor. Beşiktaş ile Fenerbahçe 7 Aralık'ta Dolmabahçe'de oynanacak derbi maçta VAR'ın yabancı olması konusunda kendi aralarında anlaşırken, konuyuAncak TFF yönetimi, yaptığı değerlendirmede VAR'da yabancı olayına hâlâ soğuk bakıyor.Fenerbahçe Kulübü de Beşiktaş'a destek verirken 7 Aralık'taki derbi öncesi konuyla ilgili MHK resmi bir adım atmadı.ifadelerini kullanırken, Hacıosmanoğlu ise,demişti..Saray Teknik Direktörü Okan Buruk da yabancı VAR ile ilgili açıklamada bulundu. İtalya'da hakemlerin çok dominant olduğunu ancak Türkiye'de o ağırlığı göremediğini söyleyen tecrübeli teknik adam, "En sıkıntı yaşadığım şey, standardın olmaması. Aynı pozisyona birinde faul veriyor, birinde vermiyor. Birinde kart veriyor, birinde vermiyor. Lehime-aleyhime rahatsız ediyor.Çok fazla maç var. Yabancı hakem getirmek kolay bir organizasyon değil" ifadelerini kullandı.