Arda Güler, Real Madrid’den çok milli takımda oynadı

A Milli Takım'ın Galler ve Karadağ ile oynadığı maçların ardından Arda Güler'in performansı tartışmalara yol açtı. Real Madrid'de bu sezon düzenli olarak forma şansı bulamayan ve İspanyol basınında sık sık gündem olan Arda Güler, Galler ve Karadağ maçlarında etkisiz bir performans ortaya koydu. 19 yaşındaki futbolcunun, milli maçlardaki performansının ardından çarpıcı bir istatistik de ortaya çıktı.

Arda Güler, Real Madrid'e transfer olduğu Temmuz 2023'ten bu yana A Milli Takım'da İspanyol devinden daha fazla süre şansı buldu. Söz konusu süreçten bu yana Real Madrid'de 747 dakika oynayan genç yıldız, milli takımda ise 1319 dakika sahada kaldı. Real Madrid'de bu sezon skor katkısı yapamayan genç futbolcu, İspanyol ekibinde skora etki ettiği tüm maçları geçen sezon oynadı. Real Madrid forması altında toplamda 24 maçta süre bulan Arda Güler, 6 kez fileleri havalandırdı.

