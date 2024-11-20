Beşiktaş ve Fenerbahçe, yabancı VAR istedi

Süper Lig'de hakem eleştirileri hız kesmezken, bazı takımlar geçen sezon olduğu gibi önemli maçlarda yabancı VAR hakeminin devreye girmesini istiyor. Beşiktaş ile Fenerbahçe 7 Aralık'ta Dolmabahçe'de oynanacak derbi maçta VAR'ın yabancı olması konusunda kendi aralarında anlaşırken, konuyu TFF'ye de ilettiler. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat bir süre önce Riva'ya yaptığı ziyarette TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na, "Biz Fenerbahçe maçında VAR odasında yabancı hakem istiyoruz" demişti. Ancak TFF yönetimi, yaptığı değerlendirmede VAR'da yabancı olayına hâlâ soğuk bakıyor.
VATANDAŞ DA SIKINTILI
Fenerbahçe Kulübü de Beşiktaş'a destek verirken 7 Aralık'taki derbi öncesi konuyla ilgili MHK resmi bir adım atmadı. Arat, "VAR'da yabancı hakem konusunda ısrarımız devam ediyor. İlk derbide bu denemeyi yapabilirsiniz. Vatandaş artık bu konuda sıkıntılı" ifadelerini kullanırken, Hacıosmanoğlu ise, "VAR'daki hataları kabul etmiyorum, dediğimin arkasındayım. Kulüplerden yabancı hakem isteği var, sayın başkan da bu isteği dile getirdi. Bu kadar desteğe rağmen istediğimiz performansı alamıyorsak alternatif planlara bakacağız" demişti.
OKAN BURUK: DAHA İYİ OLACAKSA DÜŞÜNÜLMELİ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da yabancı VAR ile ilgili açıklamada bulundu. İtalya'da hakemlerin çok dominant olduğunu ancak Türkiye'de o ağırlığı göremediğini söyleyen tecrübeli teknik adam, "En sıkıntı yaşadığım şey, standardın olmaması. Aynı pozisyona birinde faul veriyor, birinde vermiyor. Birinde kart veriyor, birinde vermiyor. Lehime-aleyhime rahatsız ediyor. Yabancı VAR hakemine doğru iş gidiyor. Orada ses çıkmadı geçen sene. Dışarının sesi kesildi. Daha iyi olacaksa, yabancı VAR hakemi düşünülmeli. Çok fazla maç var. Yabancı hakem getirmek kolay bir organizasyon değil" ifadelerini kullandı.