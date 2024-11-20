Beşiktaş ve Fenerbahçe, yabancı VAR istedi

Süper Lig'de hakem eleştirileri hız kesmezken, bazı takımlar geçen sezon olduğu gibi önemli maçlarda yabancı VAR hakeminin devreye girmesini istiyor. Beşiktaş ile Fenerbahçe 7 Aralık'ta Dolmabahçe'de oynanacak derbi maçta VAR'ın yabancı olması konusunda kendi aralarında anlaşırken, konuyu TFF'ye de ilettiler. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat bir süre önce Riva'ya yaptığı ziyarette TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na, "Biz Fenerbahçe maçında VAR odasında yabancı hakem istiyoruz" demişti. Ancak TFF yönetimi, yaptığı değerlendirmede VAR'da yabancı olayına hâlâ soğuk bakıyor.

VATANDAŞ DA SIKINTILI

Fenerbahçe Kulübü de Beşiktaş'a destek verirken 7 Aralık'taki derbi öncesi konuyla ilgili MHK resmi bir adım atmadı. Arat, "VAR'da yabancı hakem konusunda ısrarımız devam ediyor. İlk derbide bu denemeyi yapabilirsiniz. Vatandaş artık bu konuda sıkıntılı" ifadelerini kullanırken, Hacıosmanoğlu ise, "VAR'daki hataları kabul etmiyorum, dediğimin arkasındayım. Kulüplerden yabancı hakem isteği var, sayın başkan da bu isteği dile getirdi. Bu kadar desteğe rağmen istediğimiz performansı alamıyorsak alternatif planlara bakacağız" demişti.