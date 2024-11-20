30 milyon Euro değerindeki Karadağ ilk galibiyetini 287 milyon Euro'luk Türkiye'den aldı
Gruptaki 5 maçta tek golünü Galler'e atan Karadağ'dan 73 dakikada 3 gol birden yedik
Lecce forması ile 3 golü olan 24 yaşındaki Krstovic hat-trick yaptı, Kenan bize yetmedi
Karadağ C Ligi'ne düştü, Galler lider olup A Ligi'ne yükseldi, bize play-off umudu kaldı
ÖZÜR DİLERİZ
A Milli Takım'ın Real Madrid forması giyen genç yıldızı Arda Güler maç sonunda Türk halkından özür diledi. Arda, "Çok fazla söylenecek bir şey yok. Tüm takım olarak halkımızdan özür dileriz. Martta playoff oynayıp A Ligi'ne çıkmaya çalışacağız. Hakan ağabey olsaydı daha farklı bir oyun oynayabilirdik" dedi.
ZEMİN İZİN VERMEDİ
Kaan Ayhan yenilgi ve kaçan liderlik sonrası şu değerlendirmeyi yaptı: "Söyleyeceklerim belki negatif algılanacak ama ben milli takımda daha kötü maçlar gördüm. İstediğimiz oyunu sergileyemedik. Bizim üzüldüğümüz şey, zeminin bize izin vermediği oyun oldu. Daha çok yolumuz var gidecek. Bu maçları da bu sözlerime dahil ediyorum. Mart ayında inşallah üzerine koyarak devam edeceğiz."
OYNAMAK YETMEDİ
A Milli Takım, sahadan mağlubiyetle ayrıldığı bir Uluslar Ligi karşılaşmasında en fazla topla oynadığı (%71), rakip ceza sahasında topla buluştuğu (31) ve şut çektiği (21) maçı Karadağ deplasmanında oynadı. Ama fark yedi.
KURA ÇEKİMİ 22 KASIM'DAKURA
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'u Galler 12 puanla lider tamamladı ve doğrudan A Ligi'ne yükseldi. 11 puanda kalan Türkiye, A Ligi'ni 3. bitiren takımlardan birisiyle A Ligi'ne yükselme maçı oynayacak. A Ligi 1. Grup'ta İskoçya, 2. Grup'ta Belçika, 3. Grup'ta Macaristan ve 4. Grup'ta Sırbistan 3. sırayı aldı. Eleme turu play-off kurası çekimi 22 Kasım'da yapılacak. Eleme turu play-off maçları 20-23 Mart 2025 tarihinde oynanacak.
YENİ ROTA DÜNYA KUPASI ELEMELERİ
Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika'daki 16 farklı şehirde oynanacak 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup kuraları 13 Aralık Cuma günü İsviçre'nin Zürih kentinde bulunan FIFA Merkezi'nde TSİ 14.00'te çekilecek.
Türkiye 2. torbada yer alacak.
GALLER GERİDEN GELİP FARK ATTI: 4-1
KARADAĞ-TÜRKİYE
maçında sonuç 0-0'ken,
İzlanda'nın 8. dakikada
Gudjohnsen'in golüyle Galler
karşısında 1-0 öne geçtiği
haberi yüzleri güldürdü.
Ancak 2 gol, 1 asistle oynayan
Cullen, Galler'i zafere ve
A Ligi'ne taşıdı. Ayrıca Dünya
Kupası biletini de cebine
koydu. 32'de eşitliği sağlayan
Cullen, 45+1'de Galler'i
2-1 öne geçirdi. 65'te
Johnson'un golünde de asisti
yaptı: 3-1. Skoru 79'da
Wilson ilan etti: 4-1.