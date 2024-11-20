30 milyon Euro değerindeki Karadağ ilk galibiyetini 287 milyon Euro'luk Türkiye'den aldıGruptaki 5 maçta tek golünü Galler'e atan Karadağ'dan 73 dakikada 3 gol birden yedikLecce forması ile 3 golü olan 24 yaşındaki Krstovic hat-trick yaptı, Kenan bize yetmediKaradağ C Ligi'ne düştü, Galler lider olup A Ligi'ne yükseldi, bize play-off umudu kaldıA Milli Takım'ın Real Madrid forması giyen genç yıldızı Arda Güler maç sonunda Türk halkından özür diledi. Arda, "Çok fazla söylenecek bir şey yok. Tüm takım olarak halkımızdan özür dileriz. Martta playoff oynayıp A Ligi'ne çıkmaya çalışacağız. Hakan ağabey olsaydı daha farklı bir oyun oynayabilirdik" dedi.Kaan Ayhan yenilgi ve kaçan liderlik sonrası şu değerlendirmeyi yaptı: "Söyleyeceklerim belki negatif algılanacak ama ben milli takımda daha kötü maçlar gördüm. İstediğimiz oyunu sergileyemedik. Bizim üzüldüğümüz şey, zeminin bize izin vermediği oyun oldu. Daha çok yolumuz var gidecek. Bu maçları da bu sözlerime dahil ediyorum. Mart ayında inşallah üzerine koyarak devam edeceğiz."A Milli Takım, sahadan mağlubiyetle ayrıldığı bir Uluslar Ligi karşılaşmasında en fazla topla oynadığı (%71), rakip ceza sahasında topla buluştuğu (31) ve şut çektiği (21) maçı Karadağ deplasmanında oynadı. Ama fark yedi.UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'u Galler 12 puanla lider tamamladı ve doğrudan A Ligi'ne yükseldi. 11 puanda kalan Türkiye, A Ligi'ni 3. bitiren takımlardan birisiyle A Ligi'ne yükselme maçı oynayacak. A Ligi 1. Grup'ta İskoçya, 2. Grup'ta Belçika, 3. Grup'ta Macaristan ve 4. Grup'ta Sırbistan 3. sırayı aldı. Eleme turu play-off kurası çekimi 22 Kasım'da yapılacak. Eleme turu play-off maçları 20-23 Mart 2025 tarihinde oynanacak.Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika'daki 16 farklı şehirde oynanacakTürkiye 2. torbada yer alacak.maçında sonuç 0-0'ken,İzlanda'nın 8. dakikadaGudjohnsen'in golüyle Gallerkarşısında 1-0 öne geçtiğihaberi yüzleri güldürdü.Ancak 2 gol, 1 asistle oynayanCullen, Galler'i zafere veA Ligi'ne taşıdı. Ayrıca DünyaKupası biletini de cebinekoydu. 32'de eşitliği sağlayanCullen, 45+1'de Galler'i2-1 öne geçirdi. 65'teJohnson'un golünde de asistiyaptı: 3-1. Skoru 79'daWilson ilan etti: 4-1.